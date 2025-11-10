Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251110-1-PDNMS-Verkehrsunfallflucht auf Tankstellengelände in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 09.11.2025 kam es auf dem Gelände einer Tankstelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Verantwortlichen stellten sich im Laufe des Tages bei der Polizei.

Am Sonntag Morgen gegen 03:45 Uhr wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des 1. und 2. Polizeirevier in Neumünster in die Wasbeker Straße in Neumünster entsandt. Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle meldete sich zuvor telefonisch und gab an, dass ein Fahrzeug eine Tanksäule umgefahren und sich im Anschluss unerlaubt entfernt hätte.

Durch die Streifenbesatzungen konnte das Fahrzeug kurz darauf abgeparkt im Nahbereich aufgefunden werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurde dieses sichergestellt und eingeschleppt.

Einige Stunden später erschienen zwei Personen aus eigener Veranlassung beim 1. PR NMS und gaben an, für den Unfall verantwortlich zu sein. Die 21-jährige, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, und der 22-jährige Beschuldigte machten keine konkreten Angaben zum Sachverhalt. Möglicherweise standen sie zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol.

Die genaue Rekonstruktion der Tat ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Constanze Becker

