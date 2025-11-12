PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 251112-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Owschlag gesucht

Owschlag (ots)

Am 05.11.2025 kam es zwischen 14.45 Uhr und 18.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Blöckenkoppel in Owschlag, zum Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt.

Unbekannte Täter hebelten vermutlich mittels einer Brechstange die Tür im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und gelangten so vermutlich in das EFH. Die uT durchwühlten diverse Räume im EG sowie im OG nach etwaigem Stehlgut. Anschließend verlassen die uT das EFH vermutlich durch die zuvor aufgehebelte Tür.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist im Tatzeitraum in der Straße Blöckenkoppel und auch umliegenden Straße etwas Verdächtiges aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

