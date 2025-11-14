POL-NMS: 20251114-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B 430 Höhe Aukrug

Polizeidirektion Neumünster

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B 430 Höhe Aukrug

Aukrug / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 04.11.2025 kam es in den Abendstunden auf der B 430 in Höhe Aukrug-Bucken zu einem riskanten Überholvorgang. Ein entgegenkommendes Fahrzeug verunfallte hierbei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am 04.11.2025 befuhr der 58-jährige Geschädigte gegen 21:45 Uhr mit einem schwarzen BMW die B 430 aus Neumünster kommend in Fahrtrichtung Hohenwestedt. In Höhe des Ortsteils Aukrug-Bucken seien dem Geschädigten zwei Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Hohenwestedt in Richtung Neumünster entgegen gekommen. Das hintere Fahrzeug habe zum Überholvorgang angesetzt, obwohl der Geschädigte entgegen kam.

Der unbekannte Beschuldigte habe den Überholvorgang nicht rechtzeitig beenden können, so dass der entgegenkommende Geschädigte abbremsen und nach rechts ausweichen musste.

Der Beschuldigte habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Der Geschädigte kollidierte beim Ausweichen nach rechts mit der Leitplanke.

Bei dem überholenden Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen hellen Kombi handeln.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben? Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise dazu machen? Wenden sie sich bitte an die Polizei in Aukrug unter 04873-4950.

