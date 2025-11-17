Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251117-1-PDNMS-Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 328 Höhe Timmaspe

Timmaspe / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 16.11.2025 verunfallte in den frühen Morgenstunden ein Fahrzeug auf der L 328 in Höhe Timmaspe. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Am 16.11.2025, gegen 04:45 Uhr wurden Beamte des PR Mittelholstein zur L 328 entsandt. Hier war ein Fahrzeug zwischen Timmaspe und Nortorf verunfallt.

Der 36-jährige Fahrer eines VW Tourans befuhr die L 328 aus Richtung Neumünster kommend in Fahrtrichtung Nortorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Anschließend kam der PKW mit erheblichem Frontschaden in den Knickbäumen zum Stehen.

Durch einen vor Ort eingesetzten Notarzt konnte nur noch der Tod des Fahrzeugführers festgestellt werden.

Die verstorbene Person, die in dem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Timmaspe und Nortorf aus dem Fahrzeug befreit.

Die L 328 war in diesem Bereich bis etwa 08:00 Uhr gesperrt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

