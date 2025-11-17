PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251117-1-PDNMS-Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 328 Höhe Timmaspe

Timmaspe / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 16.11.2025 verunfallte in den frühen Morgenstunden ein Fahrzeug auf der L 328 in Höhe Timmaspe. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrzeugführer erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Am 16.11.2025, gegen 04:45 Uhr wurden Beamte des PR Mittelholstein zur L 328 entsandt. Hier war ein Fahrzeug zwischen Timmaspe und Nortorf verunfallt.

Der 36-jährige Fahrer eines VW Tourans befuhr die L 328 aus Richtung Neumünster kommend in Fahrtrichtung Nortorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Anschließend kam der PKW mit erheblichem Frontschaden in den Knickbäumen zum Stehen.

Durch einen vor Ort eingesetzten Notarzt konnte nur noch der Tod des Fahrzeugführers festgestellt werden.

Die verstorbene Person, die in dem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Timmaspe und Nortorf aus dem Fahrzeug befreit.

Die L 328 war in diesem Bereich bis etwa 08:00 Uhr gesperrt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 12:45

    POL-NMS: 251115-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Hamdorf gesucht

    Hamdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Zwischen dem 11.11.2025, 23.30 Uhr und dem 12.11.2025, 08.00 Uhr wurde in ein landwirtschaftlichen Betrieb in dem Weider Weg in Hamdorf eingebrochen, die unbekannten Täter stahlen hierbei unter anderem zwei hochwertige E-Bikes. Auf dem landwirtschaftlichen Betrieb befindet sich auch eine Werkstatt, aus dieser stahlen der oder die Täter die beiden E-Bikes wie auch noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren