Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Werkzeugen in Großrosseln

Großrosseln-Naßweiler (ots)

In der Nacht von Freitag, 18.08.2025, auf Samstag, 19.07.2025, wurde in der St. Nikolauser Straße in Großrosseln-Naßweiler das Fahrzeug eines Handwerkers aufgebrochen. Aus dem Laderaum wurden hochwertige Werkzeuge der Marken HILTI und Flex im Wert von 4.000EUR entwendet. Die bislang unbekannten Täter brachen ein Schloss der hinteren Fahrzeugtür auf und hatten so Zugriff ins Fahrzeuginnere. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Völklingen, tel. 06898 2020.

