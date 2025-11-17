Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251117-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 15.11.2025 kam es in der Alten Kieler Landstraße zu einer Kollision zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter Fahrer. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich, während der E-Scooter Fahrer weiterfuhr. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am 15.11.2025 erschien nachmittags die Geschädigte eines Unfalls auf dem PR Rendsburg und zeigte einen Verkehrsunfall an. Die 58-Jährige schilderte, dass sie gegen 13:30 Uhr mit ihrem Hund auf dem Gehweg der Alten Kieler Landstraße in Rendsburg spaziert sei. Hierbei sei sie in Gehrichtung der Berliner Straße linksseitig der Fahrbahn gegangen. Von hinten habe sich ein E-Scooter genähert, der ebenfalls linksseitig der Fahrbahn in Fahrtrichtung Berliner Straße - also auf der falschen Seite - gefahren sei.

Der E-Scooter sei auf Höhe der Fußgängerin kurzzeitig auf den Gehweg gefahren - möglicherweise um einem Hindernis auf dem Radweg auszuweichen. Hierbei habe die linke Seite des Lenkers rechtsseitig den Arm der Fußgängerin touchiert. Diese ist in der Folge hingefallen und hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

Der E-Scooter Fahrer sei weiter gefahren.

Der Fahrer konnte lediglich als männlich und mit einer schwarzen Jacke bekleidet beschrieben werden.

Die Polizei in Rendsburg ermittelt nun unter anderem wegen einer Verkehrsunfallflucht und fragt: Wer hat den Unfall am 15.11.2025 gegen 13:30 Uhr in der Alten Kieler Landstraße beobachtet und kann Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrer des E-Scooters machen? Wenden sie sich bitte unter 04331-2080 an die Polizei in Rendsburg.

Constanze Becker

