PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251119-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 18.11.2025 kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einem Fahrradfahrer in der Kreishafenstraße in Rendsburg, die Polizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen.

Ein 63 jähriger Opel Astra Fahrer wollte vom Parkplatz des TEDI-Marktes nach links in die Kreishafenstraße einbiegen und hielt ordnungsgemäß verkehrsbedingt an der Ausfahrt des Parkplatzes. Plötzlich kam von rechts ein Fahrradfahrer und stieß mit dem PKW zusammen. Bei dem Unfall stürzte der unbekannte Fahrradfahrer, ob dieser hierbei verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Der PKW Fahrer wollte die Polizei rufen, dies lehnte der unbekannte Fahrradfahrer aber ab und fuhr schließlich über den Parkplatz weg. Der Mann war ca. 175 cm groß, er hatte eine rote Schirmmütze auf, trug schwarze Kleidung und sprach gebrochen Deutsch mit polnischen Akzent. Der unbekannte Fahrradfahrer war mit einem schwarzen Fahrrad der Marke Kreidler, vorne mit einem Einkaufskorb, unterwegs.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den Fahrradfahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:41

    POL-NMS: 251118-2-pdnms Mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt, Zeugen gesucht

    Neumünster (ots) - In der Nacht vom 17.11.2025 auf den 18.11.2025 kam es zu drei Bränden an Müllcontainern in Neumünster, die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Zunächst wurde ein Papiercontainer am 17.11.2025 gegen 20.55 Uhr in der Rosenstraße in Neumünster in Brand gesetzt. Das Feuer konnte schnell von der Berufsfeuerwehr ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:17

    POL-NMS: 251118-1-pdnms Zeugen nach Einbruch in Gettorf gesucht

    Gettorf (ots) - Am 13.11.2025 kam es zwischen 14.30 Uhr und 18.20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Steenredder in Gettorf, die unbekannten Täter stahlen Bargeld und Schmuck in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Der oder die Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Hausinnere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:31

    POL-NMS: 20251117-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Rendsburg

    Rendsburg (ots) - Am 15.11.2025 kam es in der Alten Kieler Landstraße zu einer Kollision zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter Fahrer. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich, während der E-Scooter Fahrer weiterfuhr. Die Polizei sucht nach Zeugen. Am 15.11.2025 erschien nachmittags die Geschädigte eines Unfalls auf dem PR Rendsburg und zeigte einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren