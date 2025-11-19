Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251119-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 18.11.2025 kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einem Fahrradfahrer in der Kreishafenstraße in Rendsburg, die Polizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen.

Ein 63 jähriger Opel Astra Fahrer wollte vom Parkplatz des TEDI-Marktes nach links in die Kreishafenstraße einbiegen und hielt ordnungsgemäß verkehrsbedingt an der Ausfahrt des Parkplatzes. Plötzlich kam von rechts ein Fahrradfahrer und stieß mit dem PKW zusammen. Bei dem Unfall stürzte der unbekannte Fahrradfahrer, ob dieser hierbei verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Der PKW Fahrer wollte die Polizei rufen, dies lehnte der unbekannte Fahrradfahrer aber ab und fuhr schließlich über den Parkplatz weg. Der Mann war ca. 175 cm groß, er hatte eine rote Schirmmütze auf, trug schwarze Kleidung und sprach gebrochen Deutsch mit polnischen Akzent. Der unbekannte Fahrradfahrer war mit einem schwarzen Fahrrad der Marke Kreidler, vorne mit einem Einkaufskorb, unterwegs.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den Fahrradfahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

