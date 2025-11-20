Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251120-3-Zeugenaufruf nach drei Wohnungseinbrüchen in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 19.11.2025 kam es im Bereich Neumünster-Einfeld zu drei Wohnungseinbrüchen in unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Nähe. Die Polizei sucht Zeugen.

Gestern wurde in drei Einfamilienhäuser im Stadtteil Neumünster Einfeld eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über ein Kellerfenster sowie das Aufbrechen einer Keller-bzw. Wintergartentür und gelangten so in zwei Objekte in der Straße Seekamp und in ein Haus in der Straße Twiete.

Das Stehlgut kann noch nicht abschließend benannt werden. Es wurden u.a. Bargeld und Schmuck entwendet.

Bei dem Einbruch in der Straße Twiete liegt die Tatzeit zwischen 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Im Seekamp wurde in ein Objekt zwischen 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr und in ein anderes Haus in der selben Straße zwischen 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr eingebrochen.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 19.11.2025 im Bereich Seekamp, Twiete und den angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht? Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Neumünster unter 04321-9450 oder per Email an neumuenster.ki@polizei.landsh.de.

