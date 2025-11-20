PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251120-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Felde gesucht

Felde ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Im Zeitraum 25.10.25 - 29.10.25 kam es in der Lehmkoppel in Felde zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter drangen mittels Kittfalzstechen an einem Fenster im rückwärtigen Bereich des EFH in dieses ein.

Der oder die Täter betraten augenscheinlich sämtliche Räumlichkeiten des Kellers, des EG und des 1.OG; das 2. OG wurde augenscheinlich nicht betreten.

Durch die unbekannten Täter wurden diverse Schränke und Kommoden geöffnet sowie durchsucht, teilweise wurden Sachen aus eben diesen herausgerissen und auf dem Boden liegen gelassen. Danach wurde das EFH durch den oder die Täter augenscheinlich über eine Terrassentür, ebenfalls im rückwärtigen Bereich des EFH, wieder verlassen. Der oder die Täter entwendeten Schmuck im mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen, wem sind ggf. verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 06:36

    POL-NMS: 20251120-1-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht in Gettorf

    Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 19.11.2025 wurde in Gettorf eine Schülerin durch ein Auto angefahren. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am 19.11.2025 wurde bei der Polizei in Gettorf angezeigt, dass ein 7-jähriges Mädchen gegen 13:10 Uhr mit einem Roller eine Straße überquerte und ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:09

    POL-NMS: 251119-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Rendsburg gesucht

    Rendsburg (ots) - Am 18.11.2025 kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einem Fahrradfahrer in der Kreishafenstraße in Rendsburg, die Polizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. Ein 63 jähriger Opel Astra Fahrer wollte vom Parkplatz des TEDI-Marktes nach links in die Kreishafenstraße einbiegen und hielt ordnungsgemäß ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:41

    POL-NMS: 251118-2-pdnms Mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt, Zeugen gesucht

    Neumünster (ots) - In der Nacht vom 17.11.2025 auf den 18.11.2025 kam es zu drei Bränden an Müllcontainern in Neumünster, die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Zunächst wurde ein Papiercontainer am 17.11.2025 gegen 20.55 Uhr in der Rosenstraße in Neumünster in Brand gesetzt. Das Feuer konnte schnell von der Berufsfeuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren