Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251120-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Felde gesucht

Felde ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Im Zeitraum 25.10.25 - 29.10.25 kam es in der Lehmkoppel in Felde zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter drangen mittels Kittfalzstechen an einem Fenster im rückwärtigen Bereich des EFH in dieses ein.

Der oder die Täter betraten augenscheinlich sämtliche Räumlichkeiten des Kellers, des EG und des 1.OG; das 2. OG wurde augenscheinlich nicht betreten.

Durch die unbekannten Täter wurden diverse Schränke und Kommoden geöffnet sowie durchsucht, teilweise wurden Sachen aus eben diesen herausgerissen und auf dem Boden liegen gelassen. Danach wurde das EFH durch den oder die Täter augenscheinlich über eine Terrassentür, ebenfalls im rückwärtigen Bereich des EFH, wieder verlassen. Der oder die Täter entwendeten Schmuck im mittleren vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen, wem sind ggf. verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

