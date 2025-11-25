Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251125-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruch in Dänische Kirche in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Zwischen dem 17.11.2025 und dem 18.11.2025 wurde in eine Kirche in Eckernförde eingebrochen und eine hochwertige Designer Lampe entwendet. Ähnliche Fälle gab es bereits in Flensburg. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.

Am 18.11.2025 wurde in der Dänischen Kirche in der Ostlandstraße in Eckernförde ein Einbruch festgestellt. Zwischen dem 17.11.2025, 21 Uhr bis zum 18.11.2025 13:30 Uhr haben sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Haupteingangstür unbefugt Zutritt zum Flur der Kirche verschafft. Hier wurde eine Lampe, die in etwa 3-4 Meter Höhe an der Decke hing, abmontiert und entwendet. Bei dem Stehlgut handelt es sich um eine Designerlampe des Modells "PH" der Marke "Louis Poulsen". Sie hat den Wert einer mittleren vierstelligen Summe. Da eine weitere Zwischentür zur Kirche unberührt blieb, ist davon auszugehen, dass die Täter es gezielt auf die im Flur hängende Lampe abgesehen hatten.

Im Juli und August 2025 sowie im Juli 2024 kam es in Flensburg und Handewitt dreimal zu ähnlichen Taten. Auch hier wurde gezielt in Dänische Kirchen eingebrochen und Designer Lampen des Herstellers Louis Poulsen entwendet.

Die Kriminalpolizei in Eckernförde fragt daher: Wer hat in der Nacht vom 17.11.2025 auf den 18.11.2025 im Bereich der Ostlandstraße in Eckernförde verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu dem genannten Stehlgut machen? Wenden sie sich bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Kriminalpolizei in Eckernförde unter 04351-89212600 oder per Email an Eckernfoerde.KPSt@polizei.landsh.de

Constanze Becker

