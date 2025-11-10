PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++ Motorradpolizist bei Unfall schwer verletzt +++

Hofheim (ots)

1. Motorradpolizist bei Unfall schwer verletzt, Hochheim, Bundesautobahn 671, Sonntag, 09.11.2025, 12:05 Uhr

(wie) Am Sonntagmittag ist bei Hochheim ein Motorradpolizist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 38-Jährige war mit weiteren Kollegen im Rahmen der Einsatzmaßnahmen zum Hochheimer Markt unterwegs. Mit insgesamt vier Polizeimotorrädern befuhren sie die Auffahrt von der B 40 zur A 671 in Richtung Wiesbaden. Als zweites Motorrad in der Reihe rutschte dem 38-Jährigen plötzlich das Vorderrad weg und er kam mit dem Gefährt zu Fall. Hierdurch gab es eine Kollision mit der Außenschutzplanke, wobei der Polizist schwer verletzt wurde. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes hielten mehrere Verkehrsteilnehmer und boten ihre Hilfe an. Nach erster Behandlung an der Unfallstelle wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnpolizei nahm den Unfall auf und ließ das stark beschädigte Motorrad abschleppen.

