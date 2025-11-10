PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++ Motorradpolizist bei Unfall schwer verletzt +++

Hofheim (ots)

1. Motorradpolizist bei Unfall schwer verletzt, Hochheim, Bundesautobahn 671, Sonntag, 09.11.2025, 12:05 Uhr

(wie) Am Sonntagmittag ist bei Hochheim ein Motorradpolizist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 38-Jährige war mit weiteren Kollegen im Rahmen der Einsatzmaßnahmen zum Hochheimer Markt unterwegs. Mit insgesamt vier Polizeimotorrädern befuhren sie die Auffahrt von der B 40 zur A 671 in Richtung Wiesbaden. Als zweites Motorrad in der Reihe rutschte dem 38-Jährigen plötzlich das Vorderrad weg und er kam mit dem Gefährt zu Fall. Hierdurch gab es eine Kollision mit der Außenschutzplanke, wobei der Polizist schwer verletzt wurde. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes hielten mehrere Verkehrsteilnehmer und boten ihre Hilfe an. Nach erster Behandlung an der Unfallstelle wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnpolizei nahm den Unfall auf und ließ das stark beschädigte Motorrad abschleppen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 08:28

    POL-MTK: +++ Pkw in Kelkheim gestohlen +++

    Hofheim (ots) - 1. Pkw Mercedes E-Klasse entwendet, Kelkheim, Gundelhardtstraße, Carport auf Privatgrundstück, Donnerstag, 06.11.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, den 07.11.2025, 17:30 Uhr (th)Bislang unbekannte Täter hielten sich im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitagnachmittag unberechtigt auf einem Privatgrundstück in Kelkheim auf und entwendeten den dort unter einem Carport abgestellten und ordnungsgemäß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren