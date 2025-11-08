PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Pkw in Kelkheim gestohlen +++

Hofheim (ots)

1. Pkw Mercedes E-Klasse entwendet,

Kelkheim, Gundelhardtstraße, Carport auf Privatgrundstück,

Donnerstag, 06.11.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, den 07.11.2025, 17:30 Uhr

(th)Bislang unbekannte Täter hielten sich im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitagnachmittag unberechtigt auf einem Privatgrundstück in Kelkheim auf und entwendeten den dort unter einem Carport abgestellten und ordnungsgemäß verschlossenen Pkw. Die Täter konnten mit der Mercedes E-Klasse, amtliches Kennzeichen MTK-MH 157, auf unbekannte Art und Weise vom Tatort fliehen. Hinweise zur Tat, den Tätern, dem Fahrzeug oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

