PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Brannte Matratze im Friedrich-Ebert-Krankenhaus

Neumünster (ots)

Am heutigen Tag gegen 13 Uhr fuhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Friedrich-Ebert- Krankenhaus. Hintergrund dieser Auslösung war eine brennende Matratze in einem Patientenzimmer. Schon vor Ankunft der Feuerwehr konnte durch das Personal vor Ort die betroffene Patientin gerettet und das Feuer gelöscht werden. Insgesamt wurden von der Feuerwehr sechs beteiligte Personen rettungsdienstlich untersucht. Alle untersuchten Personen konnten aber nicht weiter behandlungspflichtig vor Ort verbleiben. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster, ein Rettungswagen und ein Notarztwagen.

Rückfragen bitte an:

Frank Wolter
Feuerwehr Neumünster
Lagedienst / B-Dienst
Telefon: 04321 - 942 6988
E-Mail: presse-berufsfeuerwehr@neumuenster.de

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Neumünster
Weitere Meldungen: Feuerwehr Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 16:42

    FW Neumünster: Küchenbrand im Lavendelweg

    Neumünster (ots) - Am heutigen Tag gegen 15:00 Uhr fuhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte im Lavendelweg. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil der Küche bereits in Flammen. Der Rauch zog durch das gesamte Gebäude. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung der Küche im Erdgeschoss vor. Personen befanden sich zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren