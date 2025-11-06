Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Brannte Matratze im Friedrich-Ebert-Krankenhaus

Neumünster (ots)

Am heutigen Tag gegen 13 Uhr fuhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Friedrich-Ebert- Krankenhaus. Hintergrund dieser Auslösung war eine brennende Matratze in einem Patientenzimmer. Schon vor Ankunft der Feuerwehr konnte durch das Personal vor Ort die betroffene Patientin gerettet und das Feuer gelöscht werden. Insgesamt wurden von der Feuerwehr sechs beteiligte Personen rettungsdienstlich untersucht. Alle untersuchten Personen konnten aber nicht weiter behandlungspflichtig vor Ort verbleiben. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster, ein Rettungswagen und ein Notarztwagen.

