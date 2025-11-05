PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Einbrüche +++ Einbruchsversuch in Gaststätte +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hofheim (ots)

1. Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Dienstag, 04.11.25

(sj) Im Laufe des Dienstags kam es in einem Wohngebiet in Hofheim-Marxheim westlich der Rheingaustraße zu Einbrüchen in Wohnhäuser. Zwischen 8 Uhr und 19.50 Uhr begaben sich Einbrecher in den Gartenbereich eines Mehrfamilienhauses in der Wielandstraße. Dort hebelten sie die Terrassentür auf, gelangten so in das Innere der Wohnung und durchsuchten diese. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter Wertgegenstände mitgehen ließen. Am Abend wurden zwei Anwesen in der Schillerstraße und Stormstraße angegangen. In der Schillerstraße wurde zwischen 17.10 Uhr und 19.50 Uhr ein Fenster aufgehebelt und das Einfamilienhaus durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Wertgegenstände entwendet. Zudem wurde zwischen 19.15 Uhr und 19.40 Uhr eine Erdgeschosswohnung in der Stormstraße durch ein aufgehebeltes Fenster betreten und nach Wertgegenständen abgesucht. Hieraus entwendeten die Täter einen Tresor sowie Bargeld und Schreibutensilien, ehe sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch,

Sulzbach (Taunus), Feldbergstraße, Dienstag, 04.11.25, 08 bis 14 Uhr

(sj) Einbrecher scheiterten am Dienstagvormittag bei einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Sulzbach. Die Unbekannten gelangten zwischen 8 und 14 Uhr auf das Grundstück des Einfamilienhauses in der Feldbergstraße und machten sich an der dortigen Terrassentür zu schaffen. Hierbei scheiterten die Täter, sodass sie ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegen.

3. Einbruchsversuch in Gaststätte,

Flörsheim am Main, Taunusstraße, Montag, 03.11.25, 21 Uhr bis Dienstag, 04.11.25, 12 Uhr

(sj) Ein Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmittag in Flörsheim. Unbekannte verschafften sich zwischen 21 und 12 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Taunusstraße. Dort durchwühlten die Täter Schränke und flüchteten letztendlich ohne Diebesgut vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 5476-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Bad Soden am Taunus, Landesstraße 3266, Dienstag, 04.11.25, 21.40 Uhr

(sj) Am Dienstagabend kam es auf der Landesstraße 3266 zu einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Ein 50-Jähriger aus Bad Soden befuhr mit seinem Porsche die Landesstraße 3266 von Königstein in Richtung Bad Soden. Bei seiner Fahrt kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzleitplanke. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Kurz darauf konnte die Polizei den Fahrzeugführer antreffen und stellte schnell den vermeintlichen Grund für den Verkehrsunfall und die anschließende Flucht fest: Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann wurde auf die Polizeistation verbracht, wo ihm Blut durch einen Arzt abgenommen wurde. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell