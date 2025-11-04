PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher erbeuten Schmuck +++ Werkzeug gestohlen +++ Trekkingrad gestohlen +++ PKW beschädigt +++ Unfallflucht mit Verletzten +++ Verdacht auf illegales Kraftfahrzeugrennen

1. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Bad Soden am Taunus, Rohrwiesenweg, Sonntag, 02.11.25, 17.00 Uhr bis Montag, 03.11.25, 09.00 Uhr

(sj) In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Einbrecher in Bad Soden zugange. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Rohrwiesenweg. Dort durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten diverse Schmuckstücke. Mit ihrer Beute flüchteten sie über die Terrasse vom Grundstück in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06196 2073-0 entgegengenommen.

2. Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen,

Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Montag, 03.11.25, 16.00 Uhr bis Dienstag, 04.11.25, 07.30 Uhr

(sj) Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf ein Firmengelände in Hofheim und entwendeten aus dort abgestellten Fahrzeugen diverses Werkzeug. Die Einbrecher schnitten einen Zaun des Firmengeländes in der Rheingaustraße auf, um sich so Zutritt zu dem Gelände zu verschaffen. Dort schlugen sie die Heckscheiben von zwei Autos ein und entnahmen aus diesen diverses Werkzeug. Die Polizeistation Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06192 2079-0 bei der Polizeistation Hofheim zu melden.

3. Trekkingrad gestohlen,

Eschborn, Krifteler Weg, Sonntag, 02.10.25, 19.30 Uhr bis Montag, 03.11.25, 07.00 Uhr

(sj) In der Nacht von Sonntag auf Montag hatten es Diebe in Eschborn auf ein Fahrrad abgesehen. Die Besitzerin hatte am Sonntagabend ihr Fahrrad auf einem Parkplatz im Krifteler Weg abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert. Als sie am nächsten Morgen zurückkehrte, fehlte von dem schwarzen Trekkingrad der Marke "2R Manufaktur" jede Spur. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Eschborn unter der 06196 9695-0 in Verbindung.

4. Pkw beschädigt,

Hofheim am Taunus, Brühlstraße, Montag, 03.11.25, 10.00 Uhr

(sj) Am Montagvormittag wurde in Hofheim ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Täter die Brühlstraße entlanglief und den Außenspiegel eines dort geparkten grauen Audi abtrat. Der Täter lief über die Zeilsheimer Straße in unbekannte Richtung davon. Er konnte als männlich, um die 30 Jahre mit einer schmalen Statur beschrieben werden. Zudem trug er blondes Haar und einen rotblonden Bart. Des Weiteren war er mit einem roten Trainingsanzug bekleidet und führte eine bunte Einkaufstasche mit sich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter 06192 2079-0 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht mit Verletzen,

Liederbach am Taunus, Höchster Straße, Samstag, 25.10.25, 19.00 Uhr

(sj) Am Samstagabend, den 25.10.2025, kam es in der Höchster Straße in Liederbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem eine Beteiligte verletzt und die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher von der Örtlichkeit flüchtete. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 29-Jährige aus Hofheim mit ihrem Ford die Höchster Straße aus Richtung Bahnstraße in Richtung Alt Niederhofheim. Ein entgegenkommender dunkler Opel Corsa geriet aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch die Fordfahrerin leicht verletzt wurde. Die Person, die den Opel führte, setzte die Fahrt fort und verließ die Unfallstelle, ohne den aus einem Unfall resultierenden Verpflichtungen nachzukommen. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

6. Mögliches illegales Autorennen auf Autobahn - Zeugen gesucht, Hofheim, Bundesautobahn 66, Sonntag, 02.11.2025, 12:30 Uhr

(wie) Am Sonntag wurde der Polizei ein mögliches illegales Autorennen auf der A 66 gemeldet, es werden nun Zeugen gesucht. Verkehrsteilnehmer verständigten gegen 12:30 Uhr die Polizei, da sie auf der A 66 bei Hofheim in Richtung Wiesbaden von mehreren Fahrzeugen rechts überholt wurden. Es gab Meldungen bis hinter das Wiesbadener Kreuz, dass die vier Autos viel zu schnell und waghalsig unterwegs waren. Andere Fahrzeuge wurden immer wieder rechts überholt, teils auch über den Standstreifen. Am Steuer sollen jungen Männer gesessen haben. An dem möglichen Rennen beteiligt waren offenbar ein weißer Mercedes, ein goldener Audi Kombi, ein schwarzer Mercedes S-Klasse und ein weißer 3er BMW. Die Kennzeichen sollen die Städtekennungen OF / FB oder IGB aufgewiesen haben. An den Autos waren teils türkische Flaggen angebracht. Die Polizei ermittelt und sucht unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 weitere Zeugen der Fahrmanöver.

