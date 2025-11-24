PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Eine Schwerverletzte nach Glätteunfall auf der B321

POL-HRO: Eine Schwerverletzte nach Glätteunfall auf der B321
  • Bild-Infos
  • Download

Crivitz (ots)

Am heutigen Morgen hat sich auf der B321 bei Crivitz ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Frau schwerverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 25-jähriger Pole mit seinem Transporter die B321 befahren haben, als er offenbar aufgrund von witterungsbedingt unangepasster Geschwindigkeit und einer geringen Profiltiefe ins Rutschen kam und dadurch in den Gegenverkehr geriet. In der Folge stieß der Transporter beim Abzweig Ruthenbeck frontal mit einem Kia zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall nach links von der Fahrbahn geschleudert und kamen im Graben im Stillstand. Die 72-jährige Fahrerin des KIAs wurde hierbei eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Anschließend wurde sie mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwerin geflogen. Der polnische Fahrer des Transporters wurde vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettungs- und noch andauernden Bergungsmaßnahmen ist die B321 derzeit noch voll gesperrt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:22

    POL-HRO: Einbruch in Boizenburger Bäckereigeschäft

    Boizenburg (ots) - In Boizenburg sind unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in ein Bäckereigeschäft eingedrungen und entwendeten Bargeld. Die Täter verschafften sich vermutlich über ein Fenster unbefugt Zugang zum Geschäft und entwendeten Bargeld aus der Filiale in der Bahnhofstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Sonntagmorgen Spuren am Tatort und ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 03:20

    POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei beteiltigten Fahrzeugen auf der A20

    Wismar (ots) - Am 22.11.2025 kam es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesautobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Wismar/Mitte und Bobitz in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Fahrer aus dem Heidekreis die A20 mit seinem VW Golf samt Anhänger, der mit einem Motorrad beladen ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 03:01

    POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und ODEG-Zug am Bahnübergang Schwerin Süd

    Schwerin (ots) - Am späten Samstagabend kam es gegen 23:33 Uhr am Bahnübergang Schwerin Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug der ODEG. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der Fahrer des Pkw die ordnungsgemäß geschlossene Schrankenanlage und kollidierte seitlich mit dem vorbeifahrenden Zug. Der Triebfahrzeugführer leitete umgehend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren