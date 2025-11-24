Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Eine Schwerverletzte nach Glätteunfall auf der B321

Am heutigen Morgen hat sich auf der B321 bei Crivitz ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Frau schwerverletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 25-jähriger Pole mit seinem Transporter die B321 befahren haben, als er offenbar aufgrund von witterungsbedingt unangepasster Geschwindigkeit und einer geringen Profiltiefe ins Rutschen kam und dadurch in den Gegenverkehr geriet. In der Folge stieß der Transporter beim Abzweig Ruthenbeck frontal mit einem Kia zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall nach links von der Fahrbahn geschleudert und kamen im Graben im Stillstand. Die 72-jährige Fahrerin des KIAs wurde hierbei eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Anschließend wurde sie mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwerin geflogen. Der polnische Fahrer des Transporters wurde vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettungs- und noch andauernden Bergungsmaßnahmen ist die B321 derzeit noch voll gesperrt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

