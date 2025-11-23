PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei beteiltigten Fahrzeugen auf der A20

Wismar (ots)

Am 22.11.2025 kam es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesautobahn 20 
zwischen den Anschlussstellen Wismar/Mitte und Bobitz in 
Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten 
Fahrzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Fahrer aus dem 
Heidekreis die A20 mit seinem VW Golf samt Anhänger, der mit einem 
Motorrad beladen war. Auf Höhe der späteren Unfallstelle löste sich 
der Anhänger plötzlich vom Zugfahrzeug und kam auf der Überholspur 
zum Stehen. Ein 45-jähriger Ford-Fahrer aus Ostholstein konnte nicht 
mehr ausweichen und kollidierte mit dem Anhänger. In der weiteren 
Folge streifte er zudem den Pkw einer 56-jährigen Kia-Fahrerin aus 
Ostholstein und kam beschädigt auf der Überholspur zum Stillstand.

Der Ford-Fahrer sowie sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt 
und mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in das 
Krankenhaus in Wismar gebracht.

Der beschädigte Ford sowie der abgerissene Anhänger inklusive 
Motorrad wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für die 
Versorgung der Verletzten, die Fahrzeugbergung und Reinigungsarbeiten
musste die A20 im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden voll
gesperrt werden.

Im Einsatz waren das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf 
sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Dorf Mecklenburg und 
Beidendorf.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro 
geschätzt. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein 
Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Dirk Wiek
Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Rostock
Polizeiinspektion Wismar
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren