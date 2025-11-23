Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei beteiltigten Fahrzeugen auf der A20

Wismar (ots)

Am 22.11.2025 kam es gegen 17:00 Uhr auf der Bundesautobahn 20 zwischen den Anschlussstellen Wismar/Mitte und Bobitz in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Fahrer aus dem Heidekreis die A20 mit seinem VW Golf samt Anhänger, der mit einem Motorrad beladen war. Auf Höhe der späteren Unfallstelle löste sich der Anhänger plötzlich vom Zugfahrzeug und kam auf der Überholspur zum Stehen. Ein 45-jähriger Ford-Fahrer aus Ostholstein konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Anhänger. In der weiteren Folge streifte er zudem den Pkw einer 56-jährigen Kia-Fahrerin aus Ostholstein und kam beschädigt auf der Überholspur zum Stillstand. Der Ford-Fahrer sowie sein Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus in Wismar gebracht. Der beschädigte Ford sowie der abgerissene Anhänger inklusive Motorrad wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für die Versorgung der Verletzten, die Fahrzeugbergung und Reinigungsarbeiten musste die A20 im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Dorf Mecklenburg und Beidendorf. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Dirk Wiek Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Wismar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

