POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und FC Schweinfurt 05 - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Samstag, 22.11.2025, fand im Rostocker Ostseestadion das Fußballspiel der 3. Liga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. FC Schweinfurt 05 statt. Das Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden. Zu Beginn des Spiels zündeten Anhänger der Gastmannschaft Pyrotechnik. Die Handlungen wurden dokumentiert und müssen nun ausgewertet werden. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie des Vermummungsverbots ermittelt. Der weitere Spielverlauf war ohne besondere Vorkommnisse. Nach Spielende kam es im Gästebereich zu einer versuchten Diebstahlshandlung. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort bekannt gemacht werden. Im Zuge der Maßnahmen wurde zudem eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den bereits bekannten Tatverdächtigen aufgenommen. Insgesamt befanden sich 114 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

