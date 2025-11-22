PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und FC Schweinfurt 05 - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Samstag, 22.11.2025, fand im Rostocker Ostseestadion das 
Fußballspiel der 3. Liga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem 1. 
FC Schweinfurt 05 statt. Das Spiel war im Vorfeld als 
Grundsicherungsspiel eingestuft worden.

Zu Beginn des Spiels zündeten Anhänger der Gastmannschaft 
Pyrotechnik. Die Handlungen wurden dokumentiert und müssen nun 
ausgewertet werden. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen des 
Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie des Vermummungsverbots 
ermittelt.  Der weitere Spielverlauf war ohne besondere Vorkommnisse.
Nach Spielende kam es im Gästebereich zu einer versuchten 
Diebstahlshandlung. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort bekannt 
gemacht werden. Im Zuge der Maßnahmen wurde zudem eine Anzeige wegen 
des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen 
gegen den bereits bekannten Tatverdächtigen aufgenommen.

Insgesamt befanden sich 114 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der 
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:00 
Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

