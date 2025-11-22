PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall durch Teilküstenabbruch mit leichtverletzter Urlauberin

Bad Doberan (ots)

Am 22.11.2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Unfall an der Küste 
zwischen Nienhagen und Börgerende. Eine 48-jährige Radfahrerin hat 
sich nach derzeitiger Erkenntnis abseits des befestigten Radweges an 
die Steilküste begeben. Hier ist sie mit einem Teilstück abgestürzt 
und verletzte sich leicht. Die in der Nähe von Fulda lebende Frau 
wurde zur weiteren Untersuchung in die Klinik Bad Doberan geliefert. 
Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen kam auch ein Hubschrauber zum 
Einsatz.

Die betroffene Stelle wurde sichtbar abgesperrt, der Ostsee Rad- und 
Wanderweg ist unter der grundsätzlich zu beachtenden Vorsicht jedoch 
weiterhin nutzbar.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

