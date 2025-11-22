Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall durch Teilküstenabbruch mit leichtverletzter Urlauberin

Bad Doberan (ots)

Am 22.11.2025 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Unfall an der Küste zwischen Nienhagen und Börgerende. Eine 48-jährige Radfahrerin hat sich nach derzeitiger Erkenntnis abseits des befestigten Radweges an die Steilküste begeben. Hier ist sie mit einem Teilstück abgestürzt und verletzte sich leicht. Die in der Nähe von Fulda lebende Frau wurde zur weiteren Untersuchung in die Klinik Bad Doberan geliefert. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die betroffene Stelle wurde sichtbar abgesperrt, der Ostsee Rad- und Wanderweg ist unter der grundsätzlich zu beachtenden Vorsicht jedoch weiterhin nutzbar. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

