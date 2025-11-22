POL-HRO: Trunkenheitsfahrt endet an Springbrunnen
Wismar (ots)
In den frühen Morgenstunden des 22. November 2025 bemerkten Beamte des Polizeihauptreviers Wismar ein Fahrzeug, das den Kreisverkehr am Rothentor entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Wismar befuhr. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Während der Nacheile durchfuhr der Pkw innerorts mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 km/h mehrere rote Ampeln. Aufgrund des erheblichen Abstandes gelang es zunächst nicht, das Fahrzeug zum Anhalten zu bewegen. Schließlich überfuhr der Wagen einen Springbrunnen und kam dort zum Stehen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab eine Atemalkoholkontrolle beim 18-jährigen deutschen Fahrer einen Wert von 1,70 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Am Fahrzeug und am Springbrunnen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 25.000 Euro. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle
