Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Trunkenheitsfahrt endet an Springbrunnen

Wismar (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22. November 2025 bemerkten Beamte 
des Polizeihauptreviers Wismar ein Fahrzeug, das den Kreisverkehr am 
Rothentor entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung 
Wismar befuhr. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf.

Während der Nacheile durchfuhr der Pkw innerorts mit einer 
Geschwindigkeit von etwa 100 km/h mehrere rote Ampeln. Aufgrund des 
erheblichen Abstandes gelang es zunächst nicht, das Fahrzeug zum 
Anhalten zu bewegen.

Schließlich überfuhr der Wagen einen Springbrunnen und kam dort zum 
Stehen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab eine 
Atemalkoholkontrolle beim 18-jährigen deutschen Fahrer einen Wert von
1,70 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der 
Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.

Am Fahrzeug und am Springbrunnen entstand ein geschätzter Sachschaden
von rund 25.000 Euro.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

