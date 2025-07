POL-PDNR: Komplettentwendung von PKW

Gebhardshain (ots) - Am 16.07.2025 um 16:13 Uhr überschlug sich ein PKW im Bereich der Hachenburger Straße in Gebhardshain. Der 77-Jährige Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Mauer. Der Fahrzeugführer erlitt schwerste Verletzungen. Nach Eintreffen von ...

