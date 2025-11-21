PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Gadebuscher Straße - Zwei Fußgänger verletzt

Schwerin (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Gadebuscher Straße in 
Schwerin zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger von
einem Pkw erfasst wurden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Peugeot
die Gadebuscher Straße aus Richtung Friedrichsthal in Richtung Norma.
Auf Höhe der dortigen Kreuzung missachtete der Fahrzeugführer 
offenbar das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit zwei 35-jährigen 
Fußgängern, die die Fahrbahn überquerten.

Der männliche Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 
Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden umgehend in 
ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die 
Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern
an.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

