Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Gadebuscher Straße - Zwei Fußgänger verletzt

Schwerin (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr auf der Gadebuscher Straße in Schwerin zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger von einem Pkw erfasst wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Peugeot die Gadebuscher Straße aus Richtung Friedrichsthal in Richtung Norma. Auf Höhe der dortigen Kreuzung missachtete der Fahrzeugführer offenbar das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit zwei 35-jährigen Fußgängern, die die Fahrbahn überquerten. Der männliche Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide Personen wurden umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Unfallursache dauern an. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

