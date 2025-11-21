Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrskontrollen auf dem Rastplatz Selliner See

Nordwestmecklenburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Wismar umfangreiche Verkehrskontrollen auf dem Rastplatz Selliner See Süd an der BAB 20 durch. Insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte im Einsatz.

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag neben der Feststellung möglicher Alkohol- oder Drogenbeeinflussung bei Fahrzeugführenden auch auf der Überprüfung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs.

Insgesamt wurden in der Zeit von 09 bis 14 Uhr 114 Fahrzeuge kontrolliert, darunter 34 Lkw. Die Einsatzkräfte stellten 21 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, darunter elf Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht, vier Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie zwei Fälle unzureichender Ladungssicherung. Alle festgestellten Verstöße wurden entsprechend geahndet.

Die Polizei wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auch künftig vergleichbare Kontrollen durchführen.

