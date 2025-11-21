PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholfahrt endet im Gleisbett der Straßenbahn

Rostock (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 01:00 Uhr im Bereich Beim Grünen Tor zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw im Gleisbett der Straßenbahn zum Stillstand kam.

Die Beamten trafen vor Ort auf eine 20-jährige Audi-Fahrerin, bei der sie deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille.

Die Fahrerin sowie ihre 21-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, der Audi musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Führerschein der 20-jährigen Deutschen wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

