Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholfahrt endet im Gleisbett der Straßenbahn

Rostock (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 01:00 Uhr im Bereich Beim Grünen Tor zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw im Gleisbett der Straßenbahn zum Stillstand kam.

Die Beamten trafen vor Ort auf eine 20-jährige Audi-Fahrerin, bei der sie deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille.

Die Fahrerin sowie ihre 21-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, der Audi musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Führerschein der 20-jährigen Deutschen wurde sichergestellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

