Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Randalierer im Schienenersatzverkehr - zwei Männer in Gewahrsam genommen

Schwerin (ots)

Am Donnerstagnachmittag stoppten Polizeibeamte einen Bus des Schienenersatzverkehrs, nachdem Hinweise auf randalierende Fahrgäste eingegangen waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren zwei 22 und 23 Jahre alte Männer bereits vor dem Einsteigen am Schweriner Bahnhof durch starke Alkoholisierung und lautstarkes Verhalten aufgefallen. Im Bus sollen die beiden deutschen Staatsangehörigen anschließend randaliert haben. Der 22-jährige Mann aus Ludwigslust soll dabei einen Teleskopschlagstock gezogen und damit mehrfach auf Sitze eingeschlagen haben.

In der Ludwigsluster Chaussee wurde der Bus gegen 17:10 Uhr von den eingesetzten Beamten angehalten. Die Polizisten stellten die beiden Männer zur Rede, der Bus setzte seine Fahrt ohne die beiden fort. Schäden am Fahrzeug konnten vorerst nicht festgestellt werden. Im Rahmen der Maßnahmen entstand zudem der Verdacht, dass die Männer zuvor einen Nussknacker aus einem Geschäft in der Mecklenburgstraße entwendet hatten. Das entsprechende Diebesgut wurde bei ihnen aufgefunden.

Da beide deutlich alkoholisiert waren und aggressiv auftraten, wurden sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Währenddessen leistete der 23-Jährige Widerstand gegenüber den Beamten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Diebstahls sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell