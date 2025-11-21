PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 71-jähriger Autofahrer verunfallt alleinbeteiligt

Schwerin (ots)

Am Donnerstagmittag verlor ein 71-jähriger Autofahrer Am Grünen Tal in Schwerin die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge prallte der Pkw gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen. Das Fahrzeug überfuhr anschließend die mehrspurige Gegenfahrbahn und kam letztlich auf einer Grünfläche zum Stehen. Zu einer Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Der deutsche Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen des Mannes ursächlich für den Kontrollverlust gewesen sein könnten. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen.

Das Fahrzeug des 71-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Aufprall wurden die Wurzeln des betroffenen Baumes aus dem Boden gerissen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

