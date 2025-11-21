Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Winterglätte sorgt für mehrere Verkehrsunfälle im Bereich des Landkreises Rostock

Landkreis Rostock (ots)

PKW überschlägt sich bei Strenz

Am gestrigen Abend kam es im Bereich des Landreises Rostock zu drei witterungsbedingten Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt sechs Personen verletzt wurden.

Eine 21-Jährige verlor gegen 20.20 Uhr die Kontrolle über ihren BMW, als sie kurz vor der Ortslage Strenz auf der L14 in Fahrtrichtung Güstrow eine Kurve befuhr. Daraufhin kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Graben auf dem Fahrzeugdach zum Stehen. Die junge Frau wurde hierbei leicht verletzt und für die weitere medizinische Behandlung in das KMG-Klinikum nach Güstrow verbracht.

Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Verkehrsunfall auf BAB19

Wenig später kam es gegen 21 Uhr zu einem glättebedingten Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der BAB19. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 21-Jähriger mit einem Audi die Richtungsfahrbahn Berlin auf der Überholspur mit sehr hoher Geschwindigkeit als er zwischen den Anschlussstellen Kritzkow und dem Rastplatz Recknitz-Niederung die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge kam der mit vier besetzten Personen besetzte Audi von der linken Fahrspur nach rechts ab und stieß mit dem Fahrzeugheck einer 63-jährigen Ford-Fahrerin zusammen, die die rechte Fahrspur befuhr. Im weiteren Verlauf kam der Audi gänzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke und kam letztlich im Wildschutzzaun zum Stehen.

Sowohl die 63-jährige Ford-Fahrerin als auch die vier Insassen des Audi wurden leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt. Im Audi befanden sich neben dem 21-Jährigen noch zwei Frauen (18,20) und ein weiterer Mann (19).

Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme, der umfangreichen Fahrzeugbergung und Reinigung der Fahrbahn musste der Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Kritzkow und Glasewitz bis 3:30 Uhr voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 100.000EUR geschätzt.

Falsche Bereifung führt zu Kontrollverlust

Zudem stieß eine 39-jährige Frau mit ihrem Dacia mit einer rechten Außenschutzplanke zusammen, als sie am Abend gegen 21.40 Uhr den Brückenbereich des Westzubringers nach Warnemünde von der BAB20 kommend befuhr. Auch in diesem Fall war die Fahrbahn winterglatt. Jedoch war der Dacia lediglich mit Sommerreifen und nicht mit den vorgeschriebenen Reifen für winterliche Wetterverhältnisse ausgestattet. Glücklicherweise blieb die Fahrzeugführerin unverletzt. Das Fahrzeug musste jedoch aufgrund der massiven Beschädigungen abgeschleppt werden. Der hier entstandene Sachschaden wird auf 3.000EUR geschätzt.

Mit sinkenden Temperaturen steigt nun die Gefahr von Glatten Straßen im Land. Bitte beachten Sie deshalb folgende Sicherheitshinweise:

Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit deutlich und fahren Sie vorausschauend, gegebenenfalls mit erhöhtem Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. Es muss jederzeit mit plötzlich auftretender Glätte, besonders auf Brücken, in Waldabschnitten oder Senken gerechnet werden. Auch die nun vorgeschriebene Ausstattung mit entsprechender Bereifung ist zu beachten. Weiterhin sollten ruckartige Lenkbewegungen, starkes Beschleunigen und abruptes Bremsen vermieden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell