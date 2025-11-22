PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 68-jähriger Vermisste aus Vellahn wieder zurück

Boizenburg (ots)

68-jähriger Vermisste aus Vellahn wieder zurück - Löschung der 
Öffentlichkeitsfahndung

Der seit dem 20.11.2025 vermisste 68-jährige Mann aus Vellahn - siehe
Pressemitteilung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6163234
ist wohlbehalten zurück.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der 
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um 
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen 
Daten.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle

