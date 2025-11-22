POL-HRO: 68-jähriger Vermisste aus Vellahn wieder zurück
Boizenburg (ots)
68-jähriger Vermisste aus Vellahn wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung Der seit dem 20.11.2025 vermisste 68-jährige Mann aus Vellahn - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6163234 ist wohlbehalten zurück. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen Daten. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle
