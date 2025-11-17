POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Northeim (ots) - Northeim, Zwinger, Sonntag, 16.11.2025, 10.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag gegen 10.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 30-jährigen Autofahrer. Der Northeimer befuhr mit dem Auto die Straße "Zwinger" in Northeim. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aufgrund eines aktuellen Fahrverbots nicht hätte Autofahren dürfen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein ...

