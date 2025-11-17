PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Uslar (ots)

Uslar, (go), Birkenweg, Sonntag, der 16.11.2025, zwischen 14:20 Uhr und 19:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus einer 36- jährigen ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

