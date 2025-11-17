POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus
Uslar (ots)
Uslar, (go), Birkenweg, Sonntag, der 16.11.2025, zwischen 14:20 Uhr und 19:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus einer 36- jährigen ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
