POL-NOM: Verkehrsunfall, PKW kommt nach rechts von der Fahrbahn ab
Einbeck (ots)
Einbeck, Stadtgebiet, Schützenstraße
Samstag, 15.11.2025, 19.10 Uhr
Einbeck, bit
Am Samstag Abend geriet ein 52-jähriger Einbecker mit seinem PKW in der Schützenstraße zu weit nach rechts und stieß gegen einen parkenden PKW, welcher dann auf das davor parkende Auto geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin leicht verletzt und es entstand geschätzter Sachschaden von rund 18000 EUR.
