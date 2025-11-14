PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der C. W., 14 Jahre, Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der C. W., 14 Jahre, Saarbrücken

Die öffentliche Fahndung nach der C. W. (s. PM. vom 14.11.2025) kann eingestellt werden. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

