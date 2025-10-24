Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendiebstählen in Saarbrücken (PM vom 24.10.2025, 08:29 Uhr)

Saarbrücken (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der Tatverdächtigen zweier Ladendiebstähle, die sich bereits am 11. April 2025 in der Saarbrücker Bahnhofstraße ereignet hatten, kann eingestellt werden (Presseveröffentlichung der PI SB-Stadt vom 24.10.2025, 08:29 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/6144176).

Die auf dem Foto abgebildete Person konnte zwischenzeitlich identifiziert werden.

