PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendiebstählen in Saarbrücken (PM vom 24.10.2025, 08:29 Uhr)

Saarbrücken (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der Tatverdächtigen zweier Ladendiebstähle, die sich bereits am 11. April 2025 in der Saarbrücker Bahnhofstraße ereignet hatten, kann eingestellt werden (Presseveröffentlichung der PI SB-Stadt vom 24.10.2025, 08:29 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/6144176).

Die auf dem Foto abgebildete Person konnte zwischenzeitlich identifiziert werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT-KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-sb-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:29

    POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Saarbrücken

    Saarbrücken (ots) - Bereits am 11.04.2025, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Saarbrücker Bahnhofstraße zu zwei Ladendiebstählen. Hierbei entnahm die bislang unbekannte Täterin mehrere Gegenstände aus der Auslage, verließ damit das Geschäft und kehrte kurze Zeit später erneut zurück, um weitere Gegenstände zu ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:56

    POL-SBR-STADT: Saarbahnunfall mit 3 Verletzten in der Innenstadt Saarbrücken

    Saarbrücken (ots) - Am Mittwoch, dem 08.10.25, gegen 07:25 Uhr, befuhr ein Ehepaar aus Heusweiler die Großherzog-Friedrich-Straße in Saarbrücken in Richtung Rathaus. In der Folge bog der 72-jährige Fahrer nach rechts über die Saarbahngleise in die Kleine Rosenstraße ab und kollidierte hierbei mit der gerade herannahenden Saarbahn. Der Mercedes verkeilte sich mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren