POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Ladendiebstählen in Saarbrücken (PM vom 24.10.2025, 08:29 Uhr)
Saarbrücken (ots)
Die öffentliche Fahndung nach der Tatverdächtigen zweier Ladendiebstähle, die sich bereits am 11. April 2025 in der Saarbrücker Bahnhofstraße ereignet hatten, kann eingestellt werden (Presseveröffentlichung der PI SB-Stadt vom 24.10.2025, 08:29 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138303/6144176).
Die auf dem Foto abgebildete Person konnte zwischenzeitlich identifiziert werden.
