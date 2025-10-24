PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen LKW und Kleinwagen im Bereich des Ludwigskreisels - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, ereignete sich gegen 07:00 Uhr im Bereich des Verteilerkreises Ludwigsberg in Saarbrücken ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKWs und eines schwarzen Kleinwagens.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren beide Fahrzeuge nebeneinander in dieselbe Richtung, als es zum seitlichen Zusammenstoß kam, wobei der LKW die rechte Fahrspur und der PKW die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Westspange nutzte. Infolge der Kollision entstand an der rechten Fahrzeugseite des Kleinwagens ein Streifschaden.

Unmittelbar nach dem Unfall hätten beide Fahrzeuge hintereinander unter dem Viadukt zwischen Kreisverkehr und Westspange angehalten. Der Fahrer des LKWs habe jedoch seine Fahrt nach einem kurzen Gespräch mit der Fahrerin des schwarzen Kleinwagens fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die 28-jährige Fahrerin des Kleinwagens blieb unverletzt. Bei dem LKW-Fahrer, der sich von der Unfallörtlichkeit entfernte, soll es sich um einen ca. 50-55 Jahre alten, dunkel gekleideten Mann gehandelt haben. Der LKW war mit deutschen Kfz-Kennzeichenschildern versehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-ab-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:29

    POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Saarbrücken

    Saarbrücken (ots) - Bereits am 11.04.2025, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Saarbrücker Bahnhofstraße zu zwei Ladendiebstählen. Hierbei entnahm die bislang unbekannte Täterin mehrere Gegenstände aus der Auslage, verließ damit das Geschäft und kehrte kurze Zeit später erneut zurück, um weitere Gegenstände zu ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:56

    POL-SBR-STADT: Saarbahnunfall mit 3 Verletzten in der Innenstadt Saarbrücken

    Saarbrücken (ots) - Am Mittwoch, dem 08.10.25, gegen 07:25 Uhr, befuhr ein Ehepaar aus Heusweiler die Großherzog-Friedrich-Straße in Saarbrücken in Richtung Rathaus. In der Folge bog der 72-jährige Fahrer nach rechts über die Saarbahngleise in die Kleine Rosenstraße ab und kollidierte hierbei mit der gerade herannahenden Saarbahn. Der Mercedes verkeilte sich mit ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 14:14

    POL-SBR-STADT: Gefährliche Körperverletzung am Rabbiner-Rülf-Platz in Saarbrücken

    Saarbrücken (ots) - Am Samstag, dem 06.09.2025, ereignete sich gegen 12:07 Uhr am Rabbiner-Rülf-Platz in Saarbrücken eine gefährliche Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug dabei mit einem Gürtel auf mehrere Personen, vermutlich Jugendliche, ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren