Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall zwischen LKW und Kleinwagen im Bereich des Ludwigskreisels - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstag, 23. Oktober 2025, ereignete sich gegen 07:00 Uhr im Bereich des Verteilerkreises Ludwigsberg in Saarbrücken ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKWs und eines schwarzen Kleinwagens.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhren beide Fahrzeuge nebeneinander in dieselbe Richtung, als es zum seitlichen Zusammenstoß kam, wobei der LKW die rechte Fahrspur und der PKW die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Westspange nutzte. Infolge der Kollision entstand an der rechten Fahrzeugseite des Kleinwagens ein Streifschaden.

Unmittelbar nach dem Unfall hätten beide Fahrzeuge hintereinander unter dem Viadukt zwischen Kreisverkehr und Westspange angehalten. Der Fahrer des LKWs habe jedoch seine Fahrt nach einem kurzen Gespräch mit der Fahrerin des schwarzen Kleinwagens fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die 28-jährige Fahrerin des Kleinwagens blieb unverletzt. Bei dem LKW-Fahrer, der sich von der Unfallörtlichkeit entfernte, soll es sich um einen ca. 50-55 Jahre alten, dunkel gekleideten Mann gehandelt haben. Der LKW war mit deutschen Kfz-Kennzeichenschildern versehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell