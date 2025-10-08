Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Saarbahnunfall mit 3 Verletzten in der Innenstadt Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, dem 08.10.25, gegen 07:25 Uhr, befuhr ein Ehepaar aus Heusweiler die Großherzog-Friedrich-Straße in Saarbrücken in Richtung Rathaus. In der Folge bog der 72-jährige Fahrer nach rechts über die Saarbahngleise in die Kleine Rosenstraße ab und kollidierte hierbei mit der gerade herannahenden Saarbahn. Der Mercedes verkeilte sich mit dem Zug und kam erst ca. 20 Meter später auf dem Gehweg zum Stehen. Hierbei wurden Verkehrszeichen und die Fahrbahnoberfläche beschädigt. Der Fahrer sowie seine 71-jährige Insassin kamen leicht verletzt zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Saarbrücker Krankenhaus. Sie erlitten Platzwunden und Prellungen. Eine 26-jährige Insassin der Bahn verletzte sich durch die Wucht der Kollision ebenfalls leicht, wurde jedoch auf eigenen Wunsch nicht in ein Krankenhaus verbracht. Ermittlungen hinsichtlich der bislang nicht geklärten Schuldfrage sind aufgenommen, die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 30.000 Euro. Für den einstündigen Zeitraum der Unfallaufnahme kam zu Beeinträchtigungen im ÖPNV, der Straßenverkehr war nicht wesentlich beeinträchtigt. Zeugen des Unfalls, vor allem in Hinblick auf Beobachtungen bzgl. der Ampeln, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt tel. unter 0681-9321-233 in Verbindung zu setzen.

