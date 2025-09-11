Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Presse-Einladung: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2024 für die Landeshauptstadt Saarbrücken

Saarbrücken

die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024 für die Landeshauptstadt Saarbrücken vor und lädt dazu Medienvertreter/innen zu einem Pressegespräch ein. Die Veranstaltung findet statt am

Donnerstag, 18. September 2025,

um 10:30 Uhr im Dienstgebäude der PI Saarbrücken-Stadt (Mainzer Str. 132, 66121 Saarbrücken).

Interessierte Pressevertreter/innen werden bis Mittwoch, 17.09.2025, 16:00 Uhr, um vorherige Anmeldung per E-Mail an

pi-sb-stadt-lt@polizei.slpol.de

gebeten.

