Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Gefährliche Körperverletzung am Rabbiner-Rülf-Platz in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, dem 06.09.2025, ereignete sich gegen 12:07 Uhr am Rabbiner-Rülf-Platz in Saarbrücken eine gefährliche Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug dabei mit einem Gürtel auf mehrere Personen, vermutlich Jugendliche, ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei mindestens ein Jugendlicher verletzt. Beim Eintreffen der Polizei konnten weder der Beschuldigte noch die mutmaßlich Geschädigten vor Ort festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die Angaben zur Identität des Täters oder der Geschädigten machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 / 9321-233 in Verbindung zu setzen. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

