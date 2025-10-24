PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl in Saarbrücken

  • Bild-Infos
  • Download

Saarbrücken (ots)

Bereits am 11.04.2025, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, kam es in einem Einzelhandelsgeschäft in der Saarbrücker Bahnhofstraße zu zwei Ladendiebstählen. Hierbei entnahm die bislang unbekannte Täterin mehrere Gegenstände aus der Auslage, verließ damit das Geschäft und kehrte kurze Zeit später erneut zurück, um weitere Gegenstände zu entwenden. Der Wert des Diebesgutes liegt im höheren dreistelligen Bereich. Während der Tatausführung wurde die Täterin durch die im Laden befindlichen Überwachungskameras erfasst. Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach der videografierten Täterin verfügt.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT-Servicedienst
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-sb-stadt-service@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

