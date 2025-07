Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe unterwegs

Meinerzhagen / Kierspe (ots)

Aus einem Klärwerk an der Volmestraße wurden Geräte geklaut. Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag den Zaun zum Gelände zerschnitten und brachen eine Werkstatttür auf, aus welcher sie Werkzeuge entwendeten. Ebenso wurde Montagfrüh zwischen 4 und 5 Uhr an den Automaten einer Waschanlage an der Volmestraße gehebelt, um an das Bargeld zu gelangen. Zwischen Freitagabend und Montagfrüh ist außerdem ein Snackautomat an der Otto-Ruhe-Straße in Kierspe geknackt worden, hier wurde die gesamte Geldkassette entwendet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in der Angelegenheit und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise. (lubo)

