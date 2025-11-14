PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Jugendlicher

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster Jugendlicher
Saarbrücken (ots)

Bereits seit dem 08.10.2025 aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Saarbrücken abgängig und seitdem unbekannten Aufenthalts, ist die 14-Jährige Cheyenne WEYAND. Diese ist ca. 165 cm groß, von schlanker Statur und trägt lange, dunkle Haare. Zur Bekleidung der Vermissten liegen keine Erkenntnisse vor. Konkrete Anlaufadressen sind ebenfalls nicht bekannt.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681-9321233) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT-Service
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-sb-stadt@polizei.slpol.de
