Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Haus in Saarbrücken wegen stechendem Geruch evakuiert

Saarbrücken (ots)

Am Donnerstag, dem 13.11.25, ging bei der Polizei Saarbrücken gegen 09:30 Uhr der Notruf einer Hausbesitzerin in der Saarbrücker Hohenzollernstraße ein, wonach es im gesamten Anwesen stark nach Säure riechen würde. Durch die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte dies ebenfalls so festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt meldeten sich bereits zwei Bewohner, die über Husten und Übelkeit klagten. Beide Personen mussten zur weiteren Überprüfung in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Verhinderung weiterer Verletzter sowie zur Ursachenerforschung wurde das gesamte Anwesen evakuiert, die Bewohner verlieben bis zum Ende des Einsatzes gegen 13 Uhr in einem extra zur Verfügung gestellten Bus der Saarbahn AG. Nach Lüftung des Anwesens sowie Sicherung einer bislang unbekannten Substanz begann die Kriminalpolizei sowie die Spurensicherung mit Ermittlungen zu möglichen Hintergründen. Zu den Fragen, ob es sich tatsächlich um Buttersäure handelt und warum die Substanz zur Nachtzeit in dem Anwesen verschüttet wurde, können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681-9321233 in Verbindung zu setzen.

