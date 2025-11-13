Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der BAB 3

Ratingen (ots)

Am heutigen Donnerstag den 13.11.2025 gegen 12:34 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache verunfallte ein Pkw zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und der Anschlussstelle Ratingen-Ost. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Ersteintreffende Rettungsmittel versorgten den Patienten und konnten seinen Zustand bis zur technischen Rettung durch die Feuerwehr stabilisieren. Unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät wurde der Fahrer patientenschonend über die Heckklappe des Pkw befreit. Nach der notärztlichen Versorgung erfolgte der Transport in eine geeignete Spezialklinik. Im Einsatz waren der Führungsdienst, die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, die Freiwillige Feuerwehr der Standorte Breitscheid und Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt vom Standort Ratingen sowie die Autobahnpolizei. Zur Unfallursache kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden, die Ermittlungen führt die Polizei. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit und den reibungslosen Ablauf, der eine schnelle Rettung des Patienten ermöglichte.

