Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW fährt auf Linienbus auf - zwei Verletzte

Betzdorf (ots)

Ein 49-jähriger Linienbus-Führer und eine 20-jährige PKW-Fahrerin befuhren am 27.09.2025 gegen 14:45 Uhr die Kirchener Straße aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Alsdorf. Aufgrund der Verkehrslage musste der 49-jährige, welche sich allein in dem Fahrzeug befand, seinen Omnibus anhalten. Die 20-jährige fuhr mit ihrem Suzuki auf den Bus auf, wodurch sie sich selbst sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Ihr PKW wurde totalbeschädigt, der Omnibus leicht beschädigt.

