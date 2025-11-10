Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der A3 - weiterer Schwerverletzter bei Arbeitsunfall in Lintorf

Ratingen (ots)

Am Montagmittag den 10.11.2025 kam es gegen 12:10 Uhr auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen kurz vor dem seit Freitag gesperrten Kreuz Breitscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Pkw auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Die beiden Insassen des Pkw wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte befanden sich beide Personen bereits außerhalb des Fahrzeugs, glücklicherweise war niemand eingeklemmt. Die Verletzten wurden umgehend durch den Rettungsdienst sowie das zuerst eintreffende Löschfahrzeug medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsmittel auf und stellte zu Beginn des Einsatzes die Verkehrsabsicherung sicher. Noch während der Nachbereitung des Einsatzes erfolgte gegen 15:50 Uhr eine weitere Alarmierung nach Lintorf auf die Kalkumer Straße. Dort war es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Eine Person stürzte aus mehreren Metern Höhe von einem Dach. Der Verunglückte wurde notärztlich und rettungsdienstlich versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Patienten anschließend in eine spezialisierte Klinik flog. Die Feuerwehr sicherte die Landung und den Start des Hubschraubers ab. Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt vom Standort Ratingen, ein Rettungshubschrauber, die Berufsfeuerwehr Ratingen, die Freiwillige Feuerwehr Lintorf, der Führungsdienst, die Autobahnpolizei sowie die Polizei des Kreises Mettmann.

Zum genauen Unfallhergang beider Ereignisse kann die Feuerwehr keine Angaben machen, die Ermittlungen führt die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell