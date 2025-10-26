Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall auf der B92

Greiz (ots)

Weida. Auf der B92 zwischen den Abzweigen Teichwitz und Gewerbegebiet Hohenölsen ereignete sich am Sonntag, den 26.10.2025, gegen 00:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ersteintreffende Verkehrsteilnehmer fanden einen stark beschädigten PKW BMW im Straßengraben, jedoch war keine Person mehr im Fahrzeug oder in der Nähe. Eingesetzte Beamte der Polizeiinspektion Greiz suchten, nach Eintreffen am Unfallort, den betreffenden Bereich nach Insassen des Fahrzeuges ab. Hierbei wurden sie durch einen Fährtenspührhund und den Polizeihubschrauber unterstützt. Nach jetzigem Erkenntnisstand verlor der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam folglich nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kam er nach der Kollision mit einem Baum und einem Telefonmast zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die umfangreichen Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten letztendlich zum Antreffen des verantwortlichen Fahrzeugführers und dessen Beifahrers. Beide Personen waren leicht verletzt. Bei dem ermittelten Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille und ein positives Ergebnis bei einem Drogenschnelltest festgestellt. Im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren wurden beweissichernde Blutentnahmen bei dem Tatverdächtigen durchgeführt. Weiterhin wurde die B92 im Rahmen der Unfallaufnahme und der Beweissicherung am Fahrzeug für die Dauer des Einsatzes gesperrt. <CK>

