Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In der Gartenlaube eingenistet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum vom 26.09.2025 - 25.10.2025 nistete sich ein unbekannter Täter in eine Gartenlaube an der Kleinwolschendorfer Straße in Zeulenroda ein. Der Täter drang gewaltsam in die Gartenlaube ein und wohnte augenscheinlich über einen kurzen Zeitraum in dem Gebäude. Beim Verlassen der Laube entwendete er mehrere Kleidungsstücke. Durch die Polizei Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet. Diesbezüglich werden Zeugen gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Bezugsnummer 0278084/2025 an die Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661/6210) zu wenden. <CK>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

