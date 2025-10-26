PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneuter Einbruchsdiebstahl in Niederpöllnitz

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am Freitag, den 24.10.2025, kam es im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 22:05 Uhr im Bereich Bahnhofstraße / Wiesenstraße in Niederpöllnitz zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei handelt es sich bereits um den dritten gleichgelagerten Fall in dieser Gegend. Unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise auf das Grundstück und folglich auch in das Wohnhaus der Geschädigten. Dort durchwühlten die Täter mehrere Räume und entwendeten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0277811/2025 an die Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661/6210) zu wenden. <CK>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

