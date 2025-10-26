LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Niederpöllnitz gestoppt
Greiz (ots)
Harth-Pöllnitz. Am Freitag, den 24.10.2025, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen Fahrzeugführer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Folglich wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und der Betroffene musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, um einen gerichtsverwertbaren Test durchzuführen. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot. <CK>
