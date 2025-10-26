PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streitigkeit eskaliert

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagabend, den 25.10.2025, kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Streitigkeit zweier unbekannter männlicher Personen an einer Tankstelle in der Zeulenrodaer Straße in Greiz. Die Männer, vermutlich polnischer oder ukrainischer Herkunft, diskutierten über einen Zeitraum von mehreren Minuten vor und in dem Verkaufsraum der Tankstelle. Zwischenzeitlich fuhren die Männer kurz weg, um nur wenige Minuten später wieder zur Tankstelle zurückzukehren. In der Folge kauften die Männer trotzdem keine Ware und verließen den Verkaufsraum erneut. Vor der Tankstelle kam es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in welcher einer der beiden Männer dem anderen in das Gesicht schlug. Dieser fiel daraufhin gegen eine Schaufensterscheibe. Anschließend entfernten sich Täter und Geschädigter zusammen in einem silberfarbenen BMW mit dem Kennzeichenfragment "RZE" in Richtung stadtauswärts. Die Absuche des Nahbereiches verlief erfolglos. Die Greizer Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet Zeugen, welche Angaben zu den beteiligten Personen oder zum Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661/6210) unter Angabe der Bezugsnummer 0278244/2025 zu melden. <CK>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

