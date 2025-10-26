PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tankbetrug in Weida

Greiz (ots)

Weida. Zwei unbekannte Täter betankten ihren PKW am Samstag, den 25.10.2025, an einer Tankstelle in der Geraer Landstraße in Weida. Gegen 11:56 Uhr fuhren die beiden Täter nach dem Tankvorgang in Richtung Gera davon, ohne die offene Rechnung zu begleichen. Der Fahrer des PKW Mercedes (C-Klasse Limousine) fuhr an Säule 3 und blieb in seinem Fahrzeug sitzen, während der Beifahrer mit aufgezogener Kapuze aus dem Fahrzeug ausstieg und dieses betankte. Das polnische Kennzeichen WR372FN, welches an dem Fahrzeug angebracht war, gehört eigentlich zu einem BMW 525i. Der Beifahrer trug zur Tatzeit eine Kapuzenjacke, dunkle Hosen und Turnschuhe. Eine Tatortnahbereichsfahndung nach dem Fahrzeug und den Tätern endete erfolglos. Die Polizei Greiz leitete Ermittlungsverfahren wegen Tankbetrugs, Kennzeichendiebstahls und Urkundenfälschung ein. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Angabe der Bezugsnummer 0278073/2025 an die Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661/6210) zu wenden. <CK>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 11:32

    LPI-G: In der Gartenlaube eingenistet

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Im Zeitraum vom 26.09.2025 - 25.10.2025 nistete sich ein unbekannter Täter in eine Gartenlaube an der Kleinwolschendorfer Straße in Zeulenroda ein. Der Täter drang gewaltsam in die Gartenlaube ein und wohnte augenscheinlich über einen kurzen Zeitraum in dem Gebäude. Beim Verlassen der Laube entwendete er mehrere Kleidungsstücke. Durch die Polizei Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 11:31

    LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Niederpöllnitz gestoppt

    Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. Am Freitag, den 24.10.2025, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen Fahrzeugführer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Folglich wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und der Betroffene musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, um einen gerichtsverwertbaren Test ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 11:29

    LPI-G: Erneuter Einbruchsdiebstahl in Niederpöllnitz

    Greiz (ots) - Harth-Pöllnitz. Am Freitag, den 24.10.2025, kam es im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 22:05 Uhr im Bereich Bahnhofstraße / Wiesenstraße in Niederpöllnitz zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei handelt es sich bereits um den dritten gleichgelagerten Fall in dieser Gegend. Unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise auf das Grundstück und folglich auch in das Wohnhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren