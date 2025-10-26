Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tankbetrug in Weida

Greiz (ots)

Weida. Zwei unbekannte Täter betankten ihren PKW am Samstag, den 25.10.2025, an einer Tankstelle in der Geraer Landstraße in Weida. Gegen 11:56 Uhr fuhren die beiden Täter nach dem Tankvorgang in Richtung Gera davon, ohne die offene Rechnung zu begleichen. Der Fahrer des PKW Mercedes (C-Klasse Limousine) fuhr an Säule 3 und blieb in seinem Fahrzeug sitzen, während der Beifahrer mit aufgezogener Kapuze aus dem Fahrzeug ausstieg und dieses betankte. Das polnische Kennzeichen WR372FN, welches an dem Fahrzeug angebracht war, gehört eigentlich zu einem BMW 525i. Der Beifahrer trug zur Tatzeit eine Kapuzenjacke, dunkle Hosen und Turnschuhe. Eine Tatortnahbereichsfahndung nach dem Fahrzeug und den Tätern endete erfolglos. Die Polizei Greiz leitete Ermittlungsverfahren wegen Tankbetrugs, Kennzeichendiebstahls und Urkundenfälschung ein. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Angabe der Bezugsnummer 0278073/2025 an die Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661/6210) zu wenden. <CK>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell