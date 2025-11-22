POL-HRO: Vermisstensuche nach 85-jährigem Mann aus Güstrow

Boizenburg (ots) - 68-jähriger Vermisste aus Vellahn wieder zurück - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung Der seit dem 20.11.2025 vermisste 68-jährige Mann aus Vellahn - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6163234 ist wohlbehalten zurück. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um ...

